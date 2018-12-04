РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Водителей автобусов и маршруток в подмосковных Люберцах будут проверять на знание правил дорожного движения, сообщается в аккаунте управления транспорта и дорожной организации администрации муниципалитета в Instagram.

Во вторник в администрации прошло совещание по вопросам повышения дисциплины водительского состава и правил перевозки пассажиров.

«Директорам транспортных предприятий поручено проводить проверки на знание ПДД и правил поведения в чрезвычайных ситуациях у водительского состава и технического персонала. Каждый водитель после длительного больничного и отпуска будет проходить внутренний экзамен на знание ПДД», – говорится в сообщении.

Помимо этого, руководству транспортных компаний поручили жестко реагировать на нарушения правил дорожного движения, в том числе увольнять за это.

«Дополнительно поручено провести анализ существующего количества транспортных средств на маршрутах и проработать вопрос совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о возможности увеличения количества подвижного состава на маршрутах», – заключается в материале.