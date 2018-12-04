РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске учащимся школы №17 показали документальные хроники об истории Центрального архива Минобороны РФ, а также рассказали о подвигах советских воинов в битве за Москву, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (4 декабря – ред.) в Центральном архиве Минобороны РФ, который находится в Подольске, прошла экскурсия-викторина, посвященная 77-й годовщине битвы за Москву. В мероприятии приняли участие 30 учащихся школы №17 с классным руководителем Мариной Сакк, директор молодежного центра «Максимум» Михаил Жученко и другие. В рамках мероприятия сотрудники архива показали уникальные документы и продемонстрировали документальные кинохроники об истории архива и защитниках Отечества», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе экскурсии-викторины учащимся рассказали о подвигах советских воинов и Подольских курсантов.