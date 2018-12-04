РИАМО - 4 дек. В Московской области провели торги по продаже бывшего офиса института «Мосгражданпроект», по итогам аукциона в бюджет региона поступило 17 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Бывший офис института «Мосгражданпроект», помещение площадью 273 квадратных метра, расположенное в Москве на улице Островитянова (дом №15, корпус 1), продано на торгах в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества на 2018-2020 годы. Победителем торгов стало физическое лицо Лисейчиков С.Е.», - сообщил исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков.

Он добавил, что победитель аукциона приобрел недвижимость в Москве за 17 миллионов рублей. Собственник планирует использовать помещение под оказание медицинских услуг.

В аукционе по продаже бывшего офиса института «Мосгражданпроект» приняли участие четыре претендента.

В Московской области в 2019 году в бюджет региона предусмотрено поступление 1,8 миллиарда рублей от арендной платы и приватизации имущества.