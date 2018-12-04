РИАМО - 4 дек. Со вторника пассажиры столичной подземки могут приобрести карту «Тройка» с изображением афиши мюзикла «Принцесса цирка», залоговая стоимость карты в индивидуальном дизайне не отличается от стоимости обычной карты, говорится в сообщении информационного партнерства «Бедуш & Маренникова».

«Четвертого декабря во все кассы Московского метрополитена в продажу поступила карта «Тройка» в индивидуальном дизайне Театра мюзикла. Карта выпущена ограниченным тиражом совместно с ГУП «Московский метрополитен» к началу показов мюзикла «Принцесса цирка», первый блок которого в этом театральном сезоне откроется 14 декабря», — говорится в сообщении.

Залоговая стоимость карты «Тройка» в индивидуальном дизайне не отличается от стоимости обычной карты – 50 рублей.

В репертуаре Театра мюзикла, помимо «Принцессы цирка», музыкальное ревю «Жизнь прекрасна!», рок-опера «Преступление и наказание» Эдуарда Артемьева, мюзикл «Все о Золушке» Раймонда Паулса, детский мюзикл «Чудеса и куралесы» Владимира Баскина и спектакль на пределе физических возможностей «Реверс».

Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой, генеральный продюсер — Давид Смелянский, генеральный директор — Александр Новиков.

Ранее в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» московского метро и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» поступили в продажу брелоки с функцией карты «Тройка» с новогодним дизайном. В конце декабря в кассы столичной подземки также поступят карты «Тройка» из новогодней коллекции. Их дизайн будет таким же, как у праздничных брелоков.