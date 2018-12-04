РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Детский сад №22 на 150 мест, который открыли в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе, принял первых воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ходе выездного совещания глава городского округа Сергей Юров осмотрел дошкольное учреждение, пообщался с руководством подрядной организации, воспитанниками.

«В микрорайоне Новое Павлино в Балашихе в рамках инвестиционного контракта построен новый детский сад. Его уже ввели в эксплуатацию. Вчера (3 декабря – ред.) сюда пришли первые ребята. Детский сад рассчитан на 150 детей, сейчас здесь занимается около 50 воспитанников. Мы планируем приглашать сюда жителей с детьми из близлежащих микрорайонов», – сказал Юров.

Он добавил, что детский сад укомплектован педагогическими кадрами, техническим персоналом, а также оснащен современным оборудованием.

«Руководство компании-застройщика и детского сада подошли творчески к оформлению помещений. Я думаю, детский сад понравится детям и родителям, которые будут их сюда приводить», – дополнил глава муниципалитета.

Заведующая детсадом Надежда Бобылева сообщила, что в образовательном учреждении семь групп, из которых две – раннего возраста. Также садик оборудован перилами, пандусами и туалетами для посещения детей с инвалидностью.

Набор воспитанников от 2 до 7 лет в детский сад №22 «Павушка» осуществляется из очереди по улицам Бояринова и Троицкой.

Генеральный директор подрядной организации Даромир Обуханич добавил, что в микрорайоне Новое Павлино предусмотрено строительство школы на 1600 мест и двух детских садов.