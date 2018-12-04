РИАМО – 4 дек. Шестой Коломенский открытый фестиваль национальностей «Под небом одним» прошел в Доме культуры села Акатьево городского округа, на мероприятии выступили самодеятельные коллективы из Подмосковья, Москвы и других регионов России, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

В Доме культуры села Акатьево 2 декабря собралось более 500 человек самых разных возрастов, профессий, увлечений и национальностей. Инициатором и главным организатором фестиваля выступила директор Акатьевского СДК Марина Макаркина. Также на мероприятии присутствовали гости, среди которых были председатель совета ветеранов Коломенского городского округа Иван Ивкин, председатель местной общины мусульман Идрис Хакимов, клирик Петропавловского храма Коломны протоиерей Вадим Пирогов, президент Регионального общественного движения «Путь к всеединству» Равшан Ибрагимов, имам-хатыб общества мусульман Зарайска Василь хазрат Тимергалиев и другие.

«Наша задача заключается в том, чтобы знакомить своих земляков с культурой и традициями всех народов, проживающих в Московской области, и пропагандировать один из главных лозунгов наших дней «Подмосковье – наш общий дом!»», – сказал Хакимов.

В течение всего вечера на сцену один за другим поднимались участники из самодеятельных коллективов Подмосковья, Москвы и других регионов страны. Для зрителей выступили участники студии патриотической песни «Офицеры России», азербайджанский инструментально-хореографический ансамбль «Карабах», танцоры из «Школы лезгинки», мордовский ансамбль «МОРО», народный фольклорный ансамбль «Ямаш» из Чувашии, московский татарский ансамбль «Нур», казачий ансамбль «Алатырь» из Каширы.

Активное участие в подготовке и проведении фестиваля приняло местное отделение РОО «Татарский национальный центр Московской области». Также в подготовке фестиваля активное участие приняли представители учреждений культуры и дополнительного образования детей Коломенского городского округа.

Для гостей и участников фестиваля в фойе Дома культуры поставили столы с национальными угощениями. Также для них подготовили выставки национальных костюмов и литературы.