РИАМО - 4 дек. Жителей Подмосковья предупредили о потенциально опасном сыре, производимом в Смоленской области, он не соответствует требованиям техрегламентов и может вызывать пищевое отравление, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской сообщает о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции (сыр «Моцарелла премиум») производства ООО «Янтарь», юридический адрес: Смоленская область, Смоленск, улица Соболева, дом 45. В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Янтарь» по заявленному адресу деятельность не осуществляет», — говорится в сообщении.

Продукция этого предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.