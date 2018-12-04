РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В подмосковном Красногорске в третьем квартале 2019 года планируют построить поликлинику, рассчитанную на прием 600 детей и взрослых в смену, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку хода строительства поликлиники вблизи деревни Путилково в горокруге Красногорск.

«Медицинское учреждение предназначено для взрослого и детского населения и рассчитано на 600 посещений в смену. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

Площадь четырехэтажного здания составит 4871 квадратный метр. Застройщиком выступает ООО «Ривас МО».

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем. Строительство ведется в соответствии с графиком», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрено устройство специализированных парковочных мест.