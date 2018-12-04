РИАМО - 4 дек. В связи с «желтым» уровнем погодной опасности, который ожидается в столице 5 декабря из-за гололеда, жителям посоветовали отказаться от личного транспорта и воспользоваться метрополитеном, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Завтра (5 декабря - ред.) обещают гололед - метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности. Уже с утра будет скользко, много ДТП и плотных пробок. На работу лучше на метро или, если очень надо, на машине, аккуратно и небыстро», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве на 5 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда. Во второй половине дня в столице ожидается ледяной дождь. По прогнозу Гидрометцентра России, 5 декабря на западе и северо-западе Подмосковья пройдет ледяной дождь, который к вечеру дойдет до столицы.

Непогода может привести к осложнению дорожной ситуации в вечерний час пик. Чтобы избежать значительных пробок и риска попасть в дорожно-транспортное происшествие, автомобилистам рекомендуют быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.