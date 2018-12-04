РИАМО - 4 дек. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Белорусском направлении Московской железной дороги электричек, пассажиров предупредили о возможных точечных корректировках расписания, сообщается в Whatsapp-канале МЖД.

«В настоящее время по техническим причинам на Белорусском направлении Московской железной дороги несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону области, следуют по маршруту с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график. Пассажиров предупредили о возможных точечных корректировках в расписании электричек.