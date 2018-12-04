РИАМО - 4 дек. На севере столицы рано утром неизвестные проникли в школу боевых искусств Дмитрия Носова, удерживали там сотрудников организации и причинили помещению серьезный ущерб, сообщил РИАМО сотрудник школы.

«Сегодня около шести утра поступил звонок руководству от сотрудников школы, что здесь происходят какие-то непонятные действия. Неизвестные забрали все розетки, все светильники, выключили все электричество. Они забирали спортивный инвентарь. Группа людей заварила двери и не выпускала наших сотрудников. Мы вызвали полицию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к погрому, возможно, причастны новые владельцы, которые таким образом пытались убрать из здания школу боевых искусств.

«У здания поменялся владелец. Но никаких документов новые владельцы нам не предоставили. То есть у них нет еще права на собственность, но они уже считают себя хозяевами. Таким образом они, видимо, хотят нас попросить освободить здание», - добавил собеседник.

На данный момент школа не работает. Все тренировки отменены. В здании ведутся ремонтные работы, открытие ожидается в понедельник, 10 декабря.