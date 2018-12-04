РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В одном из дворов в микрорайоне Климовск Подольска спилили аварийные и сухие деревья, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство. В микрорайоне Климовск Подольска во дворе дома №8 на улице Школьная силами МБУ «ПКБ» была проведена работа по обрезке и спилу аварийных и сухостойных деревьев», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в микрорайоне установили три искусственные дорожные неровности на улицах Советская и Садовая.