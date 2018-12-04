РИАМО - 4 дек. В канун нового 2019 года на тринадцати линиях Московского метрополитена начнут курсировать поезда, украшенные праздничной символикой, сообщает во вторник «Интерфакс».

На новогоднее оформление 14 составов могут направить около 22 миллионов рублей.

«Внутренние и внешние поверхности составов будут украшены тематическими материалами в виде самоклеящейся пленки. На каждой линии будет курсировать по одному новогоднему поезду, на Арбатской-Покровской – два», - говорится в сообщении.

Ранее в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» московского метро и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» поступили в продажу брелоки с функцией карты «Тройка» с новогодним дизайном. Брелоки с функцией «Тройки», как и карта, позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте.