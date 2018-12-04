РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В школе №2 подмосковных Люберец могут установить спортивную площадку, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

На днях состоялась рабочая встреча Дениско с директором средней общеобразовательной школы №2 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии Люберец Еленой Пазиной. На ней обсудили сохранение здоровья детей.

«Парламентарий поддержал предложение руководства школы, принял наказ на 2019 год и внес в Московскую областную думу предложение о приобретении и установке спортивной площадки для школы. Дениско подчеркнул, что за последние 15 лет учебная нагрузка в школе значительно возросла, что негативно сказывается на здоровье школьников», – говорится в сообщении.

По его словам, необходимо создать такие условия для детей, чтобы уроки физкультуры проходили не только в спортивном зале, но и на свежем воздухе.