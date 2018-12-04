РИАМО – 4 дек. В Домодедовской городской больнице оформили 200-тысячный электронный больничный, на сегодняшний день работодателями Подмосковья принято к оплате более 89 тысяч больничных, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Во вторник, 4 декабря 2018 года, в городе Домодедово Московской области в ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» был оформлен и выдан 200-тысячный электронный больничный», – отмечается в сообщении.

Наибольшее количество электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) выдано медицинскими организациями в городах Королев, Коломна, Орехово-Зуево, Химки, Ступино, Люберцы, Солнечногорск, Серпухов, Лобня, Кашира, Воскресенск, Клин.

«ЭЛН имеет множество преимуществ. Как только лечащий врач закрывает электронный больничный, информация об этом сразу становится доступной как Фонду, так и работодателю. Гражданину достаточно знать номер больничного», – уточняется в материале.

При этом исключается вероятность порчи или утери больничного, а также допущения ошибок при заполнении.