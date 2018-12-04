РИАМО - 4 дек. В Мособлдуме рассмотрят протест прокурора Подмосковья и внесут поправки в действующий закон «О погребении и похоронном деле в Московской области», сообщил во вторник в ходе внеочередного заседания Мособлдумы председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

«В Мособлдуму 27 ноября поступил протест прокурора Московской области, связанный с законом «О погребении и похоронном деле в Московской области». Протест прокурора был рассмотрен на заседании комитета, и принято решение, в соответствии с регламентом думы, направить протест во фракцию комитета для предварительного обсуждения», - сказал Керселян.

Он добавил, что после обращения всех поступивших замечаний комитет подготовит постановление по протесту прокурора и в дальнейшем внесет соответствующие поправки в действующий закон Московской области.

В свою очередь старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Подмосковья, органами местного самоуправления Евгения Шалиско рассказала о поправках, которые необходимо внести в данный закон.

По ее словам, действующий закон «О погребении и похоронном деле в Московской области» содержит нормы, которые противоречат федеральному законодательству РФ, а также антикоррупционным актам, в связи с чем прокурор области нанес протест на отдельные положения данного закона.

«Закон Московской области вопреки нормам федерального закона «О погребении и похоронном деле» исключает из гарантированного перечня услуг по погребению выдачу урны с прахом. Кроме того, в соответствии с положением указа ФЗ, стоимость услуг по погребению возмещается специализированной службой по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения в эту службу, однако в законе области данные требования не нашли своего отражения», - отметила Шалиско.

Она добавила, что региональный закон не конкретизирует перечень документов об изготовлении и приобретении, необходимых для регистрации установки и замены надмогильных сооружений, данная норма может повлечь необоснованный отказ уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела при регистрации надмогильных сооружений, а это является коррупционным фактором.

«Комитет предлагает направить протест прокурора во фракцию Московской областной думы и в комитеты для дальнейшего рассмотрения. Прошу проголосовать», - заключил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.