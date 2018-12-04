РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. Полицейские в Королеве задержали жителя Мытищ с наркотиками, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.
Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Королеву на улице Героев Курсантов был задержан 37-летний житель Мытищ.
«В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у мужчины в кармане куртки обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, массой более 5 граммов», – сказала Еруновская.
По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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