РИАМО - 4 дек. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью провело проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, за неделю было выявлено 701 нарушение, сообщается на сайте ведомства.

С 26 по 30 ноября ведомство провело 302 проверки деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Из них плановыми были 184 проверки, внеплановыми – 118.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 701, из них в отношении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ноль и органов местного самоуправления четыре», — говорится в сообщении.

Правонарушения были выявлены по итогам 244 проверок. Столько же было выдано и предписаний. Число административных наказаний, наложенных по итогам проверок с выявленными правонарушениями, составило 226.