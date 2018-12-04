РИАМО - 4 дек. В Московской области операторы региональной системы-112 принимают вызовы от иностранных граждан на любых языках, сообщил журналистам начальник ГКУ Московской области «Центр-112» Алексей Вагутович.

«В любом случае, мы принимаем звонки от всех иностранных граждан, в том числе от граждан, которые говорят на других языках бывшего Советского Союза», - сказал Вагутович.

Он отметил, что вызовов от граждан, общающихся на языках стран бывшего СССР, поступает очень мало.

Как отмечается в справочном материале, в системе-112 Подмосковья работают восемь профессиональных операторов-лингвистов со знанием английского, немецкого, французского и итальянского языков. Они оказывают помощь иностранным гражданам круглосуточно. В среднем лингвисты принимают не менее 2-3 вызовов на иностранном языке в неделю. Большинство обращений поступает на английском языке.

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.