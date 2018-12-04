РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Начальник управления МВД России по городскому округу Подольск подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан 12 декабря, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Боллоев проведет прием граждан 12 декабря. Традиционно прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом 84.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.