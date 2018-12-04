РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 декабря. Жителей подмосковных Люберец попросили не выходить на лед, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Люберецкое территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает: опасно выходить на тонкий лед. Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова», – говорится в сообщении.

Ежегодно в период становления льда на водоемах Московской области происходит порядка 50 происшествий, связанных с несоблюдением правил безопасности поведения на льду.

Если лед проломился, нужно сбросить тяжелые вещи, держать высоко голову над водой и громко звать на помощь. Обопритесь на край льдины широко расставленными руками. При наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода, при этом старайтесь не обламывать кромку льда. Навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину.

Чтобы помочь человеку, вооружитесь любой длинной палкой или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Далее следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. В нескольких метрах бросьте человеку веревку, подайте палку или шест и осторожно вытащите пострадавшего на лед. Вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.