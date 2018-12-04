РИАМО - 4 дек. В Московской областной думе состоялось подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей», самые достойные учреждения будут представлять регион на федеральном уровне, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Церемонию провел член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

«На конкурс было представлено более 60 презентаций краеведческих музеев, созданных и работающих на базе школ. Члены оргкомитета отобрали 12 лучших заявок, из которых выявили трех призеров. Основным критерием, принимаемым во внимание экспертами при изучении презентаций, было сочетание в экспозиции школьного музея истории школы и истории своего края. По условиям конкурса лучшие музеи будут представлять регион на федеральном уровне, поэтому оценка музеев проводилась максимально строго и объективно», – сказал Вшивцев.

Конкурс стартовал в мае этого года на территории страны. Организаторами выступили координаторы и общественные советы партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в субъектах РФ, Союз краеведов России при поддержке Российского исторического общества.

В отборе работ на следующий этап конкурса приняли участие руководители Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив».

Как отметил Вшивцев, конкурс проводится впервые, и в будущем году, он надеется, удастся привлечь к этому мероприятию больше школьных музеев.

«Это будет очень интересно и, соответственно, надо закладывать довольно серьезное финансовое обеспечение призеров этого (2018 года – ред.) года, чтобы будущие участники видели, что в результате хорошей работы у них появятся дополнительные возможности для развития», – пояснил он.

Финалистами, чьи музеи будут представлять Московскую область на федеральном этапе стали Музей Историко-краеведческий музей МАОУ Домодедовской СОШ №7; Мемориальный музей Г.С. Титова МОУ лицей №1 имени Титова, Краснознаменск; Музей боевой славы «Чкаловцы» МАОУ лицея №14 имени Гагарина, город Щелково (поселок Чкаловский).