РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 дек. Сотрудники полиции провели тематические беседы с учащимися 7-8 классов школы № 25 Балашихи о вреде наркотиков, опасностях в соцсетях, а также административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Целью мероприятия было предупреждение правонарушения и преступления в подростковой среде и разъяснение требований законодательства.

«Третьего декабря сотрудники по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Балашихинское» при участии члена общественного совета Анатолия Филиппова провели тематические беседы с учащимися 7-8 классов школы № 25 и рассказали о последствиях употребления наркотических средств, предупредили об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, а также о возрасте, с которого подросток привлекается к уголовной или административной ответственности», – говорится в сообщении.

Также правоохранители побеседовали в этот день и с педагогами школы. Они рассказали им о методах выявления учащихся, склонных к употреблению и причастности к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.