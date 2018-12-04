РИАМО - 4 дек. В подмосковном Серпухове с 10 по 16 декабря пройдет предновогодняя ярмарка, которая будет работать с 10:00 до 19:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации Серпухова.

«С 10 по 16 декабря в Серпухове состоится тематическая новогодняя ярмарка. Для серпуховичей и гостей города будет представлен широкий ассортимент мясных деликатесов, замороженной и копченой рыбы, сельскохозяйственной и молочной продукции, кондитерских изделий, овощей и фруктов, продуктов пчеловодства, солений и многого другого», — говорится в сообщении.

В продаже будут также новогодние елочные украшения, сувениры, подарки, искусственные ели и гирлянды, женская, мужская, детская одежда и обувь.

Торговые ряды будут работать на площади Владимира Храброго. Режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00. 16 декабря в 14:00 для всех посетителей организаторы ярмарки проведут бесплатный розыгрыш подарков.