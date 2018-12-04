РИАМО - 4 дек. В Серпуховском районе Подмосковья планируют построить десять новых котельных, сообщил во вторник в ходе внеочередного заседания Мособлдумы министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Инвестиционная программа проекта закона «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Серпуховского муниципального района» предусматривает строительство 10 новых котельных и реконструкцию четырех котельных, соответственно, модернизацию сетей, и в целом систем теплоснабжений. Инвестором является «Газпром теплоэнерго», сумма инвестиций составит 560 миллионов рублей», - сказал Хромушин.

Также он добавил, что «Газпром теплоэнерго» планирует инвестировать 850 миллионов рублей в строительство и реконструкцию восьми котельных, а также планирует вывести из эксплуатации три старых объекта теплоснабжения в городском округе Серпухов Московской области.