РИАМО - 4 дек. Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», соответствующий документ опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2019 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2,326 триллиона рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 2,602 триллиона рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 276,009 миллиарда рублей», — говорится в документе.

В 2020 году доход бюджета столицы составит 2,446 триллиона рублей, в 2021-м – 2,586 триллиона рублей. Расходы в 2020-м – 2,686 триллиона рублей, в 2021-м – 2,765 триллиона рублей. Дефицит бюджета Москвы на 2020 год составит 239,678 миллиарда рублей, на 2021 год – 179,856 миллиарда рублей.

Бюджет Москвы на 2019-2021 годы сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, предусматривающего в предстоящие три года устойчивые ежегодные темпы роста экономики города и низкие темпы инфляции. В 2019-2021 годах планируется стабильное увеличение доходов бюджета на уровне 5% и более.

Около 90% бюджета расходуется на реализацию 14 городских программ. В бюджете на 2019-2021 годы учтены все социальные обязательства перед москвичами. Расходы социального характера составят порядка 51,3% бюджета.