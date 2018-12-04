РИАМО - 4 дек. На реализацию мероприятий по наказам жителей Подмосковья в 2019 году планируется направить 695 миллионов рублей, эта сумма может быть еще увеличена на 55 миллионов рублей, сообщил журналистам во вторник председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Часть наказов не попали, мы потом дополнениями порядка 55 миллионов (рублей - ред.) внесем уже в следующем году, уточнением бюджета в первом квартале», - сказал Брынцалов.

Во вторник депутаты Московской областной думы приняли закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В соответствии с данным документом распределяются средства, выделенные на финансирование приоритетных для жителей вопросов.

«В рамках работы депутатов летом и в прошедшую избирательную кампанию было собрано порядка 1,5 тысяч наказов, которые были отражены в принятом сегодня законе. Они распределяются в большей степени на социальную политику, в первую очередь, на образование, здравоохранение, оказание материальной помощи попавшим в сложную жизненную ситуацию - это основные статьи расходов. Они в рамках округов, которые закреплены за депутатами, распределяются равномерно», - сказал Брынцалов.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, бюджетные средства на реализацию мероприятий по наказам жителей в 2019 году запланированы в размере 695 миллионов рублей. Всего запланировано 1491 мероприятие.

Брынцалов уточнил, что запросы на те или иные мероприятия были получены при личных встречах депутатов с жителями в своих территориальных округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в думу. Львиная доля наказов касается сферы образования, затем идут ЖКХ и здравоохранение.