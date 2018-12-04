РИАМО - 4 дек. В районе Восточное Дегунино Северного округа столицы в строящемся храме Преподобного Серафима Саровского планируют завершить все работы к концу 2019 года, на Пасху там может быть проведено первое богослужение, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

Строительство храма началось в 2015 году. Тогда за 1,5 месяца жители района своими силами воздвигли деревянную церковь на 200 прихожан. в этом же году были начаты работы по созданию индивидуального проекта будущего большого каменного храма.

«В настоящее время строительство храма идет полным ходом, даже с опережением запланированного графика. Строители подняли кирпичные стены под кровлю, завершили монтаж колокольни. Сейчас все силы брошены на четверик. К концу февраля он обретет шатровое завершение. Сам шатер уже завезен на площадку. В планах завершить общестроительные работы на всем храмовом комплексе к концу 2019 года», - говорится в сообщении.

Советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин отметил, что закрыть контур здания планируется до конца 2018 года. К Пасхе 2019 года храм будет увенчан золочеными главками с крестами, затем планируется провести первое богослужение.

Он добавил, что специалисты в цокольном этаже здания завершили отделку нижнего придела храма. Также в будущем году планируется приступить к строительству приходского дома.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, строительство храма ведется в рамках городской программы «200 храмов». Общая площадь храмового комплекса составляет 2299 квадратных метров, рассчитан храм на 350 прихожан.

На территории храмового комплекса, где ведется строительство, установлена временная деревянная часовня и площадка для детей. На время, пока ведутся строительные работы комплекса, функционирует воскресная школа, где ученики посещают различные кружки и занятия. Территория храмового комплекса частично благоустроена.

«Храм в честь Преподобного Серафима Саровского будет иметь уникальный величественный облик, благодаря которому район Дегунино станет особенным и запоминающимся», - подчеркнул Левкин.

Всего в рамках выполнения городской программы по строительству православных храмов на территории САО подобрано 27 участков. Два храма введены в эксплуатацию, в активной фазе строительства находятся пять храмов, еще по четырем адресам ведутся проектные работы, один храм в стадии подготовки к строительству.