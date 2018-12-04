РИАМО - 4 дек. Пятый областной форум председателей советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ «Управдом» состоится в подмосковном Лыткарине 6 декабря, начало в 11:00, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Шестого декабря в Лыткарине состоится V областной форум председателей советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ «Управдом», организованный Главным управлением социальных коммуникаций Московской области. На площадке форума будут работать четыре секции по актуальным вопросам региональной повестки», – говорится в сообщении.

Темы секций: «Роль, место, ответственность председателей МКД, ТСЖ, ТОС в работе по раздельному сбору мусора», «Добродел» – использование возможностей для оперативного решения проблем», «Влияние председателей МКД, ТОС, ТСЖ на решение вопросов благоустройства городской среды», «Общественный контроль и решение проблем военных городков».

В форуме примут участие министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева, представители министерства ЖКХ, министерства благоустройства, Государственной жилищной инспекции и Главного управления по информационной политике региона, глава Лыткарина Евгений Серегин, руководитель ассоциации председателей МКД региона Юлия Белехова, активисты, старшие по домам.

Время начала мероприятия: регистрация – 11:00, пленарное заседание – 13:00.

«Управдом» в Подмосковье – это уникальное явление, не имеющее аналогов на территории Российской Федерации. За время своего существования «Управдом» показал себя как действенное средство коммуникации между гражданским обществом, властью и советами многоквартирных домов», – отметила Плещева.

Она добавила, что сегодня без по-настоящему хорошего председателя совета многоквартирного дома тяжело.

«Каждый управдом отстаивает не только личные интересы, но и интересы своих соседей. Эта работа очень сложная, ее целью является улучшение жизни всех граждан Подмосковья», – заключила министр.