РИАМО - 4 дек. В системе-112 Подмосковья с начала ее запуска приняли свыше 26 миллионов вызовов, ежедневно в системе обрабатывается около 20 тысяч вызовов, сообщил журналистам во вторник начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский

«С начала работы системы-112 мы приняли уже 26,3 миллиона вызовов», - сказал Самолевский.

Он отметил, что в среднем около 20,1 тысячи вызовов обрабатывается в системе-112 ежедневно.

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.