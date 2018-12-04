РИАМО - 4 дек. Российский актер Алексей Панин привлечен к административной ответственности за курение в самолете на рейсе Стамбул – Москва, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Панин устроил в самолете пьяный дебош, оскорблял бортпроводников и курил в туалетной комнате самолета, при этом рассказывал пассажирам, как правильно это нужно сделать, чтобы датчики не зафиксировали дым.

«1 декабря Панин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сказал источник в правоохранительных органах.

Панин в свою очередь заверил, что понятия не имеет, о чем речь. При этом он констатировал, что в Стамбуле был.

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