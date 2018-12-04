РИАМО - 4 дек. Период самых активных звонков в систему-112 Подмосковья приходится на вечернее время, увеличение количества вызовов в вечернее время связано с возвращением людей с работы и появлением различных бытовых вопросов, сообщил журналистам начальник ГКУ Московской области «Центр-112» Алексей Вагутович.

«У нас период самых активных звонков - это с 19:00 до 2:00. Это мы говорим про будний день и, естественно, в выходные и праздничные дни», - сказал Вагутович.

Он добавил, что увеличение количества вызовов в вечернее время связано с возвращением людей с работы и появлением различных бытовых вопросов.

«В праздничные дни мы понимаем, что жители выезжают на свои дачи, увеличивая численность населения Московской области. И также возникают вопросы как бытовые, так и другие, которые мы помогаем решать», - добавил Вагутович.

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».