РИАМО - 4 дек. В Московской области мобильное приложение системы-112 уже скачали 55 тысяч раз, сообщил журналистам во вторник начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«Пятьдесят пять тысяч скачиваний у нас по состоянию на сегодняшний момент», - сказал Самолевский.

Он отметил, что мобильное приложение доступно для скачивания на всех наиболее популярных платформах смартфонов.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на номер «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.