РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске с 15 по 16 декабря 2018 года и с 5 по 6 января 2019 года пройдет футбольный турнир для игроков южного Подмосковья старше 35 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Подольская федерация футбола и Федерация футбола Домодедова приглашают любительские команды принять участие в зимнем Кубке федераций по футболу восемь на восемь для игроков старше 35 лет. Матчи пройдут на поле современного стадиона «Планета» в Подольске, которое оборудовано подогревом, 15-16 декабря и 5-6 января. Заявить свою команду можно до 8 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Данный турнир станет полноценным региональным первенством, где примут участие команды из Домодедова, Видного, Чехова и других близлежащих городов. На матчах будут работать квалифицированные судьи Подольской федерации футбола. Участникам турнира будет предоставлено медицинское обслуживание, лучшим командам и игрокам вручат призы.

Подать предварительную заявку на участие в турнире, а также получить подробности можно по телефону: 8(905)768-70-05.