РИАМО - 4 дек. Жителей Подмосковья предупредили о гололеде, который может образоваться вечером во вторник, в ночь и первую половину дня 5 декабря, толщина льда на дорогах региона может достигать 1 миллиметра, сообщается на сайте «Метеовести».

С вечера вторника и до половины дня 5 декабря в Центральной России ожидается высокая вероятность гололедных явлений. В результате выноса влажного атлантического воздуха в атмосфере, в слое 700-1,5 тысяч метров, сформируются «линзы» теплого воздуха со слабоположительными значениями (плюс 0,2 - 1,1 градуса).

«Это будет благоприятствовать выпадению моросящих осадков, что в условиях отрицательной температуры у земли и десублимации водяного пара спровоцирует образование гололеда на переохлажденных поверхностях (дороги, тротуары, деревья, провода, авто и так далее). Толщина отложения ледяной корки будет незначительной, не более 0,5-1 миллиметра, что, тем не менее, кое-где может затруднить передвижение людей, животных и транспорта», — говорится в сообщении.

Гололед будет носить очаговый характер. Он зацепит отдельные районы Московской, Ленинградской, Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской и Вологодской областей.

Ранее в Московском регионе на 4-5 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.