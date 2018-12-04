РИАМО - 4 дек. Московская область поделится опытом развития тепличного хозяйства на третьем ежегодном международном инвестиционном форуме «Тепличные комплексы России - 2018», сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«За последние три года область резко шагнула вперед и вошла в число лидеров по производству овощей открытого и защищенного грунта во всех категориях хозяйств. И Подмосковью есть чем поделиться с коллегами из других регионов, а также изучить успешный опыт других лидеров, узнать о перспективах развития индустрии», - сказал Разин.

Мероприятие состоится 5-6 декабря в Москве. В форуме примут участие более 500 руководителей тепличных комплексов, сервисных компаний, первые лица федеральных и региональных агрохолдингов, профильные министерства и ведомства РФ, главы регионов, президенты национальных союзов и ассоциаций, инициаторы инвестиционных тепличных проектов из всех регионов России, а также инвесторы из Азии, стран СНГ и Европы.

«Это открытая и полезная площадка для привлечения инвестиций в тепличную отрасль. Встречи на форуме позволят получить максимально полную информацию по отрасли - от выращивания продукции до ее хранения, переработки и агрологистики. Мы планируем обсудить также стратегии дальнейшего развития индустрии и заключить новые взаимовыгодные контракты», - добавил Разин.

На форуме будет представлено более 30 тепличных инвестиционных проектов из регионов России и стран СНГ со сроком реализации в 2019-2025 годах. Участники мероприятия обсудят, какие ниши в тепличной индустрии самые перспективные, где искать квалифицированных кандидатов, как будет развиваться тепличная отрасль России после 2020 года. Также на форуме обсудят современные стратегии работы с новыми гибридами, эффективное использование светодиодного освещения и гидропоники.

В рамках форума планируются специализированные мастер-классы по выращиванию томатов, огурцов и салатов. Также состоится специализированная выставка современного оборудования и технологий для тепличных комплексов от ведущих компаний из Голландии, Израиля, Германии, Италии, Испании и других стран.