РИАМО - 4 дек. Полицейские задержали безработного мужчину, который обманом выманил у жителя подмосковных Химок 2,5 миллиона рублей под предлогом строительства и продажи недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился местный житель с сообщением о том, что индивидуальный предприниматель, действуя путем обмана, похитил у него денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержан неработающий 35-летний местный житель», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейскими установлено, что злоумышленник ввел заявителя в заблуждение - под предлогом строительства и дальнейшей реализации объекта недвижимого имущества получил от потерпевшего денежные средства, но в оговоренный предварительным договором срок взятые на себя обязательства не исполнил и полученные деньги не вернул.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.