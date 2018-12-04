РИАМО - 4 дек. Бюджет Подмосковья сохраняет темпы роста на уровне около 10% в год, аналогичная динамика заложена в принятом бюджете региона на 2019-2021 годы, сообщил журналистам во вторник председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Депутаты Мособлдумы в ходе внеочередного заседания во вторник приняли закон о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

«Параметры основные - это увеличение бюджета в среднем на 10% и в последующие годы, такая динамика заложена в этом трехлетнем бюджете. Ключевые параметры в социальном блоке остались те же: свыше 70% - социально направленные, остальные статьи расходов - по трем министерствам: образования, здравоохранения, социальной политики», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что в бюджете Московской области на 2019 год на здравоохранение заложено около 100 миллиардов рублей, на социальную сферу - 73 миллиарда рублей, на образование - 145 миллиардов рублей.

«Все остальные расходы заложены в государственных программах. Самая крупная из них - это дорожная, транспортная инфраструктура, 83 миллиарда рублей, и на последующие три года около 300 миллиардов рублей будет заложено. Это вторая по значимости статья расходов после образования, которое в течение трех лет будет включать в себя 400 миллиардов рублей - это прежде всего строительство новых школ, порядка 200 объектов, это заложено в трехлетнем бюджете», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что также в принятом Мособлдумой документе предусмотрено финансирование проектов по экологии – на эту программу в следующем трехлетнем периоде заложено 20 миллиардов рублей.

«Основные статьи доходов, которые отражены в бюджете: налог на физических лиц, это порядка 33% от бюджета; налог на прибыль, который составляет 35% от всего бюджета. Это ключевые статьи дохода в бюджете Московской области, сам бюджет по доходам составляет 536 миллиардов рублей, а по расходам - 587,7 миллиарда рублей (в 2019 году – ред.). В заложенном потенциале на 2020-2021 годы в среднем рост бюджета закладывается более 10%, что отвечает динамике, планированию по экономическим показателям текущего года и последующих годов», - заключил Брынцалов.