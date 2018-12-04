РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 дек. В подмосковном Дзержинском планируют залить четыре катка, к работам приступят при устойчивой минусовой температуре, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего будет (залито - ред.) четыре катка. Они расположатся на стадионе спортшколы «Орбита», у гимназии N°5, в парке «Сказка» и на Торговой площади», – сказал сотрудник.

Он добавил, что все катки будут работать бесплатно. Для того чтобы залить катки, нужна устойчивая минусовая температура. Как только погодные условия позволят, работы по заливу катков сразу проведут.

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