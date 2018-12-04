РИАМО – 4 дек. Спортсмены школы боевых искусств из Балашихи выиграли 13 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей на турнире по кикбоксингу в Москве, сообщил «РИАМО в Балашихе» директор школы Дмитрий Яковлев.

Открытый Кубок Москвы по кикбоксингу прошел на минувших выходных.

«В первый день турнира наши спортсмены из Балашихи завоевали 15 медалей в разделе лайт-контакт: семь золотых, три серебряных и пять бронзовых. Второй день продолжился уже в разделе поинтфайтинг, где спортсмены получили еще 16 медалей: шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых. По итогам турнира в копилке нашей команды оказалась 31 награда: 13 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. Фавориты клуба, безусловно, подтвердили свое лидерство и одержали уверенные победы», – сказал Яковлев.

Он добавил, что в нынешнем году команда кикбоксеров из Балашихи на 30 % состояла из ребят, которые впервые выступали на турнире такого уровня.

«Хорошая подготовка и воля к победе позволили даже самым юным ребятам попасть в тройку лидеров в своих категориях», – сказал Яковлев.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева существует 12 лет. Школа занималась подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни общественной палаты Балашихи.