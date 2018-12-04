РИАМО - 4 дек. На западе столицы в 2018 году выявили около 30 брошенных и разукомплектованных автомобилей, сбор информации о брошенных автомобилях во дворах домов и на улицах города является важной составляющей антитеррористических мероприятий, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В текущем году председатели советов Общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Ново-Переделкино Западного административного округа Москвы выявили 26 единиц брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС), информация о которых оперативно передана в управу района для принятия должных мер», — говорится в сообщении.

Во время очередного рейда по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств председатели советов ОПОП осмотрели брошенные автомобили, на которые ранее неоднократно поступали жалобы жителей соседних домов. Эти авто были припаркованы на улицах Шолохова и Скульптора Мухиной, на них были установлены государственные регистрационные знаки.

«Однако по внешнему виду машин, как отмечают активисты ОПОП, их можно отнести к категории «брошенные и разукомплектованные транспортные средства». Для поисков хозяев автомобилей и возможной дальнейшей эвакуации с последующей утилизацией информация о найденных автотранспортных средствах направлена в управу района Ново-Переделкино для принятия мер», — добавляется в сообщении.

Эвакуировать брошенные транспортные средства, которые имеют государственные регистрационные знаки, нельзя. Однако именно такие автомобили зачастую создают существенные неудобства и дискомфорт для жителей района. В таких случаях создается комиссия из представителей советов ОПОП, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино», сотрудников управы и участковых уполномоченных полиции, которая выходит на место стоянки автомашин с признаками БРТС, проводит их осмотр, о чем составляется акт.

Если выясняется, что автомобили бесхозные, их перемещением, временным хранением и организацией утилизации занимается ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

Сбор информации о брошенных автомобилях во дворах домов и на улицах города является важной составляющей антитеррористических мероприятий.