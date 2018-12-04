РИАМО – 4 дек. Компания «ГрекоДом», которая специализируется на продаже, аренде и строительстве недвижимости преимущественно на территории континентальной Греции и ее островах, отметила растущий спрос, в том числе среди покупателей из СНГ, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фирма «ГрекоДом» также занимается сопровождением сделок и консультированием потенциальных владельцев недвижимости в Греции.

«По мнению специалистов компании, в данный момент ликвидные объекты в стране достигли своего минимума в цене. Поэтому она пользуется спросом у иностранцев, которые хотели бы обзавестись жильем на землях Эллады. В основном для отдыха», - говорится в сообщении.

О возможности купить жилье в Греции можно детальнее узнать на сайте «ГрекоДома».

В компании отметили, что потенциальных покупателей в первую очередь привлекает возможность отдыхать в этой теплой стране на берегу моря с чистейшими пляжами. По словам представителей «ГрекоДома», экономический кризис в Греции не сильно отразился на уровне жизни местного населения, инфраструктуре отдыха и развлечений. На сайте фирмы можно ознакомиться с каталогом доступных объектов.