РИАМО - 4 дек. Из-за работ по укладке новых бесстыковых путей 5 и 6 декабря изменится расписание поездов Звенигородской ветки Белорусского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники продолжают работы по развитию путевой инфраструктуры на Белорусском направлении МЖД. Так, 5-6 декабря на перегоне Голицыно – Звенигород в районе остановочного пункта «Захарово» будет проведена укладка бесстыковых путей, что позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума. Это повысит комфорт пассажиров во время поездки.

«Обращаем внимание пассажиров, что на период работ из расписания выведены несколько пригородных поездов на участке Голицыно - Звенигород, в том числе диаметральных маршрутов», - говорится в сообщении.

Работы по модернизации полотна будут проводиться во время дневных технологических окон - с 10:40 до 14:40, чтобы сохранить привычное для пассажиров расписание и количество пригородных поездов в утренние и вечерние часы пик.

«Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в движении пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК», - заключается в материале.