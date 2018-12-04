РИАМО - 4 дек. Начальную школу на 400 человек и детский технопарк планируют построить в подмосковном Долгопрудном при МФТИ, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит заседание Наблюдательного совета МФТИ. Его открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владислав Сурков. На заседании обсуждают сотрудничество по профориентации с Московской областью и новое положение о закупках.

«Для нас сотрудничество с Физтехом - стратегически важно, у нас есть физтех-лицей, мы сдали кампус, сдали спортивное ядро. Следующий этап - это начальная школа. Тоже будет отдельное здание. Сегодня речь шла о строительстве технопарка, лаборатории, где ребята могут применять свои знания», - сказал Воробьев.

Детский технопарк и начальная школа на 400 человек находятся на стадии проектирования. В технопарке планируют изучать нейротехнологию, когнитивные исследования, биотехнологию, интеллектуальные энергетические системы, наноматериалы. Общая стоимость объекта может составить около 940 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что физтех-лицей входит в топ-100, он должна стать флагманом среднего образования.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев добавил, что развитие таких учреждений играет важную роль в том числе в привлечении кадров из-за рубежа.

«Они говорят, а где будут учиться наши дети? И когда есть физтех-лицей, это очень притягивает этих людей (зарубежных специалистов -ред.). Долгопрудный был хулиганским городом, сейчас - это интеллигентный город, куда приезжают со всей России», - подчеркнул Кудрявцев.