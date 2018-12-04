РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В подмосковном Красногорске в муниципальном конкурсе патриотических объединений приняли участие 18 школьных команд, сообщила заместитель начальника управления образования муниципалитета Ольга Кравец.

«Сегодня (4 декабря – ред.) в гимназии №2 мы проводим традиционный конкурс агитбригад, патриотических клубов и юнармейских отрядов. В конкурсе принимают участие 18 школьных команд. Еще одна команда не успела подать заявку на участие, но также выступит на сцене», – сообщила Кравец.

По ее словам, патриотическое движение школьников развивают во всех школах Красногорска. Этому направлению уделяют особое внимание. Ребята с интересом участвуют в ежегодном конкурсе, рассказывают о своей работе.

«Выступления детей должно быть информационным. Они должны рассказать, чем занимается отряд, о школьных мероприятиях в рамках патриотического воспитания. Кроме того, команды подготовили творческие выступления», – пояснила Кравец.

Она отметила, что конкурс приурочен ко Дню воинской славы России – Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.