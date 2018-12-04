РИАМО - 4 дек. К концу 2022 года завершится строительство автомобильного моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды в районе улицы Каспийская в столице, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Строительство автомобильного моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды в районе улицы Каспийская планируется завершить к концу 2022 года. Его протяженность составит 270 метров», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что, в соответствии с Адресной инвестиционной программой города, Москомархитектура разрабатывает проект планировки моста по трассе Юго-Восточной хорды от улицы Каспийская до улицы Шоссейная.

Строительство Юго-Восточной хорды планируется начать в конце 2019 года и завершить до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 километров приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Юго-Восточная хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.

Новая дорога восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена, так как здесь множество преград естественного и искусственного происхождения. Кроме того, Юго-Восточная хорда критично важна для связи с новой Москвой.