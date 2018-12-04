РИАМО - 4 дек. В 2019 году в Московской области планируют оборудовать места с массовым пребыванием людей терминалами с кнопками экстренного вызова, также планируется интегрировать систему-112 с системой «Безопасный регион», сообщил журналистам во вторник начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«Мы хотим запустить в следующем году пилотный проект по оборудованию мест с массовым пребыванием людей терминалами с кнопкой экстренного вызова, чтобы автоматически через кнопку можно было обращаться к оператору системы-112», - сказал Самолевский.

Он отметил, что также в будущем предполагается интегрирование системы-112 с системой «Безопасный регион».

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» в Московской области запущена централизованная система видеонаблюдения «Безопасный регион». С начала 2018 года на территории Подмосковья в систему «Безопасный регион» интегрировано свыше 9,5 тысяч новых камер видеонаблюдения. На сегодняшний день общее количество работающих в системе видеокамер уже превысило 25 тысяч.