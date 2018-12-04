РИАМО - 4 дек. В ближайшее время в столице ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, водителям советуют быть аккуратными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Росси по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от впереди идущих машин, также советуют избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В Подмосковье и Москве на вторник и 5 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.