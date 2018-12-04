РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. В результате аварии на Октябрьском проспекте Люберец никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Авария произошла во вторник днем на Октябрьском проспекте недалеко от ЗАГСа. Автомобиль Toyota вылетел с дороги и врезался в рекламный щит.

«В ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, по итогам которой установят причины произошедшего», – сказал сотрудник пресс-службы.