РИАМО - 4 дек. Из-за ледяного дождя в столице 5 декабря на дорогах может образоваться сильный гололед, автолюбителям посоветовали в этот день пользоваться общественным транспортом для поездок по городу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Во второй половине дня 5 декабря в Москве ожидается ледяной дождь. По прогнозу Гидрометцентра России, 5 декабря на западе и северо-западе Подмосковья пройдет ледяной дождь, который во второй половине дня дойдет до столицы.
Непогода может привести к осложнению дорожной ситуации в вечерний час пик. Чтобы избежать значительных пробок и риска попасть в дорожно-транспортное происшествие, автомобилистам рекомендуют быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
«Особенно внимательными необходимо быть на тех участках дороги, где есть эстакады и тоннели, а также уменьшение количества полос», - уточняется в материале.
В Подмосковье и Москве на 5 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.
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