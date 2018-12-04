РИАМО - 4 дек. Из-за ледяного дождя в столице 5 декабря на дорогах может образоваться сильный гололед, автолюбителям посоветовали в этот день пользоваться общественным транспортом для поездок по городу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Во второй половине дня 5 декабря в Москве ожидается ледяной дождь. По прогнозу Гидрометцентра России, 5 декабря на западе и северо-западе Подмосковья пройдет ледяной дождь, который во второй половине дня дойдет до столицы.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге завтра, 5 декабря, в связи с ухудшением погодных условий, сильного гололеда и тумана. Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом, который готов к работе в сложных погодных условиях», - говорится в сообщении.

Непогода может привести к осложнению дорожной ситуации в вечерний час пик. Чтобы избежать значительных пробок и риска попасть в дорожно-транспортное происшествие, автомобилистам рекомендуют быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

«Особенно внимательными необходимо быть на тех участках дороги, где есть эстакады и тоннели, а также уменьшение количества полос», - уточняется в материале.

В Подмосковье и Москве на 5 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.